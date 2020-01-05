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Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Real Madrid'de hayal kırıklığından öteye gidemeyen Eder Militao'nun sevgilisi Alicia Gomes Olivera sosyal medyayı sallıyor.

05.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:57

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 'dan Real Madrid'e transfer olan Eder Militao, futbolundan çok özel hayatıyla konuşuluyor. Real Madrid formasıyla bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giyebilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, 'da yeşil sahalardan daha çok zaman geçiriyor.

Real Madrid'in 50 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Eder Militao, yeni ilişkisini kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu. 21 yaşındaki futbolcu, 18 yaşındaki Brezilyalı model Alicia Olivera ile aşk yaşadığını itiraf etti.

"AŞK DOLU BİR YIL DİLİYORUM"

Eder Militao, söz konusu paylaşımında, "2019'un sonu, 2020 için bana bir hediye verdi. Hepinize barış ve aşk dolu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alicia Gomes Oliveira'nın Instagram'da 250 bin takipçisi bulunuyor.

Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

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