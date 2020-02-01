Haberler » Spor » Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı - Spor

Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Valladolid, deplasmanda Mallorca'yı milli futbolcu Enes Ünal'ın 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

01.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:51Real Valladolid deplasmanda 3 puanı Enes Ünal'ın golüyle aldı

1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real , deplasmanda Mallorca'yı milli oyuncu Enes Ünal'ın attığı golle 1-0 yendi.

Enes, takımına galibiyeti getiren golü 55. dakikada kafa vuruşuyla kaydetti.

Mallorca'da ilk 11'de sahaya çıkan Ünal, 89. dakikada yerini Fede San Emeterio'ya bıraktı.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ ATTI

Son haftalarda takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkan Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı.

Valladolid deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Mallorca 18 puanda kaldı.


Valladolid, Enes Ünal, İspanya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:26:14