Oppo Hindistan
Pazarı için Realme 3 Modelini Duyurdu
Düşük bütçeli telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Oppo Realme 3, Büyük Ekran, Büyük Pil, Küçük Çentik ve Düşük Fiyat. Daha ne istenir ki!
Oppo, geçtiğimiz yıl Hindistan pazarı için düşük bütçeli akıllı telefon markası olarak Realme'yi kullanmaya başladı. Xiaomi'nin Redmi markasından ilham aldığını söyleyebiliriz.
Görünüşe göre bu strateji oldukça başarılı oldu. Zira Realme markası, Diwali alışveriş sezonunda Hindistan'ın üçüncü büyük akıllı telefon markası oldu. Öyle ki 2018 dördüncü çeyreğinden 4. sırada yer alan Oppo markasının bile bir sıra önüne geçti.
Şimdi Realme, ilk 2019 cihazı olan Realme 3'ü piyasaya sürüyor ve gelişmiş özellikleri ve süper düşük bir fiyat noktasına getirmeyi başaran bir başka etkileyici bir model.
Karşılaştırma olması açısından Realme 1'in geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sunulduğunda bir parmak izi okuyucusunun bile olmadığını düşündüğünüzde; modelin geldiği nokta büyük bir sıçrama.
Oppo'nun F9'unda ortaya çıkan ve OnePlus 6T ile daha dikkat çeken göz yaşı damlası şeklindeki çentikli 6.22 inç LCD Ekran kullanılıyor. Ekranın altındaki "Çene" diye tabir edilen kısım, bir amiral gemisi akıllı telefona göre biraz daha geniş olsa da; 720p ekran çözünürlülüğü düzenli kullanım için oldukça iyi sayılır.
Realme 3 modelinde parmak izi sensörü, dikey olarak hizalanmış kamera modülü ile gösterişli degrade bir çerçeve var. 13 MP ilk kamera, ikinci kamera ise 2 Mp. Realme AI ile çalışan bir Gece Modu var. Ancak mucize beklemek lazım.
Diğer özellikleri ise MediaTEk Helio P70 işlemci, 4,230 mAh'lik büyük bir batarya, 13 MP selfi kamerası, 4GB RAM'e kadar arttırılabilir ve 32GB depolama alanı. Realme 3 Oppo'nun Android Pie tabanlı ColorOS 6.0 mobil işletim sistemini kullanıyor.
Realme 3'ün fiyatı ise yaklaşık 125 Dolar. Bu fiyat 3GB RAM ve 32GB depolama alanı olan model için geçerli. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı olan model ise 155 dolar.
Hindistan pazarında güçlü Xiaomi Note 7'nin altında bir agresif fiyatlandırma. Oppo'nun bizim açımızdan önemi ise Türkiye
pazarına girmiş olması. Bu modeller burada kullanıma sunulabilir mi? emin değilim.
TheVerge
xiaomi, Hindistan, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com