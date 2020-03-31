Realme 6 ve 6 Pro, Yarın Avrupa Lansmanıyla Karşımıza Çıkacak
Hindistan'da başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından Realme 6 ve 6 Pro, şimdi de Avrupa'da boy göstermeye hazırlanıyor.
31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Hindistan 'da başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin ardından Realme 6 ve 6 Pro, şimdi de Avrupa 'da boy göstermeye hazırlanıyor.
Realme'nin yeni telefonlarının fiyatları ve piyasaya sürüleceği tarih yarın Türkiye saati ile 11: 00'daki lansmanda açıklanacak. Aslında etkinliğin geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu ancak 2020 yılında sürekli olarak bir şeylerin ertelendiğini ya da iptal edildiğini duymaya alıştığımız için 1 haftalık erteleme bizi pek şaşırtmadı.
Avrupa Turuna Çıkıyor
Realme 6 Pro ve onun vanilla kardeşi çoktan birkaç önemli güncelleme aldı bile.
Realme 6, 120 fps ağır çekim özelliğine ve hem Realme 6 hem de 6 Pro, Netflix için HD desteğine kavuştu.
Mart ayının başlarında tanıtılan Realme 6 ve 6 Pro'nun özelliklerini, fiyatlarını ve diğer önemli detaylarını daha önce yazdığımız şu haberde bulabilirsiniz.
Realme'nin yeni telefonlarının fiyatları ve piyasaya sürüleceği tarih yarın Türkiye saati ile 11: 00'daki lansmanda açıklanacak. Aslında etkinliğin geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu ancak 2020 yılında sürekli olarak bir şeylerin ertelendiğini ya da iptal edildiğini duymaya alıştığımız için 1 haftalık erteleme bizi pek şaşırtmadı.
Avrupa Turuna Çıkıyor
Realme 6 Pro ve onun vanilla kardeşi çoktan birkaç önemli güncelleme aldı bile.
Realme 6, 120 fps ağır çekim özelliğine ve hem Realme 6 hem de 6 Pro, Netflix için HD desteğine kavuştu.
Mart ayının başlarında tanıtılan Realme 6 ve 6 Pro'nun özelliklerini, fiyatlarını ve diğer önemli detaylarını daha önce yazdığımız şu haberde bulabilirsiniz.
Kaynak: Tamindir