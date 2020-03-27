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Realme Akıllı Saati, CEO'nun Bileğinde Görüntülendi

Realme, Hindistan'da ürün yelpazesini genişletiyor. Çinli üretici, kısa bir süre önce Realme Band fitness takip cihazını tanıttı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Realme Akıllı Saati, CEO'nun Bileğinde Görüntülendi
Realme, Hindistan 'da ürün yelpazesini genişletiyor. Çinli üretici, kısa bir süre önce Realme Band fitness takip cihazını tanıttı. Yakında ülkedeki ilk akıllı TV'yi de piyasaya sürmeleri bekleniyor. Yakında tanıtılacak Realme akıllı saat modelini de CEO'nun bileğinde gördük.

Realme akıllı saatin resmi ürün adını henüz bilmiyoruz. OPPO, akıllı saatini OPPO Watch adıyla tanıtmıştı. Realme akıllı saatin de Realme Watch olarak tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Apple Watch gibi kare formunda olan saat, siyah renkte kayışıyla CEO Madhav Sheth'in bileğinde göründü. Ancak CEO, Realme'nin ilk akıllı saatinin özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Videoda dikkat çeken bir detay da Realme 6 Pro'nun henüz duyurulmamış beyaz renkli bir versiyonu. Bu ayın başlarında tanıtılan Realme 6 Pro akıllı telefonun renk seçeneklerine (Yıldırım Mavisi, Yıldırım Turuncusu) çok yakında bir yenisi (Yıldırım Moru) eklenecek. Ayrıca Realme Band için yeni saat kadranları piyasaya sürülecek.

Çinli üretici, ayrıca Hindistan pazarında Bluetooth hoparlörler tanıtmaya hazırlanıyor, Realme TV'nin de resmileşmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Hindistan, CEO, TV, Teknoloji

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