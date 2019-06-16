16.06.2019 17:07
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Reamle 3'e Daha Yeni Yeni Alışırken Realme 4 Ortaya Çıktı

Reamle 3

Henüz Realme 3'ün çıkmasının üstünden 3 ay geçmişken, Realme 4 kutusu olduğu iddia edilen bir kutu ortaya çıktı.

YouTube'da yer alan bir videoda Realme 4 olduğu iddia edilen bir kutu ortaya çıktı. İlk kez ortaya atılan bu iddia Realme 3'ün henüz Mart 2019'da çıkması sebebiyle insanların akıllarında soru işaretleri bıraktı ve şaşırttı.



Bir kullanıcısı tarafından Realme 4 olduğu iddia edilerek yüklenen video hakkında herhangi bir doğrulama gelmedi. Yani diğer söylenti haberleri gibi buna da biraz ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Videoda, tıpkı Realme 3'ün kutusu gibi gri bir kutu yer alıyor. Kutunun üstünde 4 rakamı ve sarı renkli Realme markası bulunuyor.

Realme 4 ile ilgili herhangi bir detay bilinmezken, ortaya çıkan videonun da sahte olduğu düşünülüyor.
Kaynak: WebTekno
Teknoloji

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