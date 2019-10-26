Reasürans şirketleri için risk katsayısı düzenlemesi

Türkiye
'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye
Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye
yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Reasürans riski hesabında, toplam reasürans primi dikkate alınıp Türkiye'de kurulmuş havuzlara devredilen riskler için katsayı sıfır olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu bakanlığa ait olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için de söz konusu katsayı sıfır olarak belirlendi.