Rebellion, PC Gaming Show'da Yeni Bir Oyunu Tanıtacak

PC Gaming Show, PC Gamer dergisi tarafından E3 bünyesinde düzenlenen bir organizasyon. Geçen sene milyonlarca kişi tarafından izlenen organizasyon, bu sene de büyük ilgi çekeceğe benziyor.
Rebellion, attığı bir tweet ile bu sene organizasyona iki oyunla katılacağını duyurdu. Bu oyunlar Evil Genius 2 ve henüz açıklamadıkları bir yapım. Aynı zamanda Sniper Elite VR'ı da E3'te tanıtacağını açıklayan firma, bu oyunu PC Gaming Show'da tanıtmayacak.
Evil Genius 2 içinse, 2017'de açıklanmasının ardından hiçbir ayrıntı vermeyen Rebellion, yaptığı açıklamayla ilk oyunun sevenlerini heyecanlandırdı.
Henüz adı belli olmayan oyunuyla ilgili de ayrıntı vermeyen yapımcı şirketin, nasıl bir oyun açıklayacağı merak konusu.
PC Gaming Show, 10 Haziran'da Türkiye
saatiyle 20.00'da, PC Gamer'ın Twitch kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.
Kaynak: WebTekno
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