Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı faziletleri nelerdir?

Rebiülevvel ayının faziletleri merak ediliyor. Rebiülevvel, Hz. Peygamber'in doğduğu, hicret ettiği, Sevr'e sığındığı ve ilk Cuma namazını kıldırdığı İslam aleminde mukaddes aylardan biridir. 2019 yılında Rebiülevvel Ekim ayının 29'u Salı günü başladı. Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel faziletleri, önemi ve daha fazlası…

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, hicrî kameri ayların üçüncüsüdür. Rebi, ''reb''kökünden gelir ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi denmesinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve söz konusu aya bu mevsimde ad konulduğundan Rebiülevvel olarak anılır. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2019?

Hz. Muhammed (s.a.s)'in doğum gününü içinde barındıran Rebiülevvel ayı 2019 yılında Ekim'in 29'unda başladı ve Kasım ayının 27'sinde son bulacak.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ - FAZİLETLERİ

İslâm tarihinde Rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.v), Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlit geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmış ve burada Kubâ Mescidi'ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel'de Medine'ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber'in âhirete erişmesinin rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır.

Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle ilişkilendirilerek İslâm'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından bu ayın önemli bir yeri olduğu bilinir.

REBÎÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Müstesna ay, Rebîülevvel zamanına özgü bir ibadet bulunmuyor ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılıyor. Rebiülevvel ayında günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınması gerekir. Bu ay aynı zamanda Mevlid Kandilini de içinde barındırdığından bolca salavat getirilmesi de hayırlıdır. Bolca Kur'an okunmalı ve Kur'an sohbetlerine gidilmeli, tefekkürde bulunulmalı, Müslüman kardeşlerimizden helallik alınmalı, sadaka verilmeli.