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Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

08.08.2019 13:22 Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını kaydetti.
Karar öncesinde ayın 15'ine kadar teslim edilmesi gereken reçete ve faturaların teslim edilmesi için 8 gün ek süre tanınmış oldu.


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Kaynak: AA

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