Recai Doğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI belediye başkan adayı olan Recai Doğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Recai Doğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI adayı Recai Doğan kimdir? BTP KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI adayı Recai Doğan yüzde kaç oy aldı?

Recai Doğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Recai Doğan ÇİÇEKDAĞI ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. ÇİÇEKDAĞI ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Recai Doğan adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.