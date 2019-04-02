Recayi Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ARNAVUTKÖY belediye başkan adayı olan Recayi Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Recayi Özcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ARNAVUTKÖY adayı Recayi Özcan kimdir? BTP İSTANBUL ARNAVUTKÖY adayı Recayi Özcan yüzde kaç oy aldı?

Recayi Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ARNAVUTKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Recayi Özcan ARNAVUTKÖY ilçesinde % 0,88 oranında oy almıştır. ARNAVUTKÖY ilçesinde % 0,88 oranında oy olan Recayi Özcan adlı BTP adayı toplamda 1.209 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.