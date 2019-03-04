Recep Akkaya'nın Gerilim Romanı Okuyucusuyla Buluşuyor

Psikoloji -Gerilim dalında bir eser olan Yedi Hayat, Komiser Firdevs karakterinin cinayet vakalarını çözmeye çalışırken başından geçenleri anlatıyor.

Her İnsanın İçerisinde Canavar Gizli

Romanında her insanın içerisinde bir canavarın gizli olabileceğine işaret eden Yazar Recep Akkaya, Firdevs karakterinin de özel hayatında yaşadığı sorunların zaman içerisinde tüm hayatına etki ettiğini söylüyor. Akkaya, "Firdevs, işinde çok başaralı bir polistir. Cinayet vakalarını ustaca çözer ve camiada saygın bir yeri vardır. Ancak eşinin onu en yakın arkadaşı ile aldatması sonucunda tüm hayatı domino etkisi gibi bir anda alt üst olur. Tam bu sırada işlenmeye başlanan seri cinayetleri çözmeye çalışan Firdevs Komiser korkunç sırları açığa çıkaracak" dedi.

Çözdüm Derken Yeni Bir Gizemle Karşılaşacaksınız

Romandaki hikaye örgüsünün çok kuvvetli olduğunu ve çözüme yaklaştığınızı düşündüğünüz anda yeni bir gizemin okuyucuları beklediğini dile getiren Recep Akkaya, sözlerine şöyle devam etti, "En iyi dedektifler bile bazen gözlerinin önündeki gerçeği göremeyebilirler. İnsan doğası bilineni değil bilinmeyeni daha çok arzular. Küçük detaylar çok önemlidir. Yedi Hayat, küçük detayların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Peşpeşe işlenen cinayetlerde hiç ipucu bulunamaması, bazen ipuçlarının ruhumuzda olduğunu sert bir biçimde anlatıyor. 'İşte şimdi çözdüm' dediğiniz anda yeni bir gizemle karşılaşacaksınız. Bu roman, psikolojik gizemin ve dedektiflik serüveninin en iyi örneklerindendir."

E-Kitap Olarak Yayınlanacak

Yazar Recep Akkaya'nın yeni romanı "Yedi Hayat" e-kitap olarak kitapseverlerle buluşacak. İdefix, kobo ve D&R siteleri üzerinden yazarın kitabına ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca romanın tanıtım videosuna yazarın "Akkayare" isimli Youtube kanalı üzerinden ulaşılabilecek.

Recep Akkaya Kimdir?

Avrupa'da çeşitli gazetelerde muhabirlik yaptı. Gana Kralı ile röportaj yaptı ve çok ses getirdi. Üç yıl önce yazarlık serüvenine başladı. 50'ye yakın eser ortaya koydu. Daha sonra yöneticilik alanına yönelerek bu alandan 60'a yakın sertifika aldı. ITIL Expert olarak Avrupa'da yöneticilik alanında dersler veren Recep Akkaya, bu konuda kitap yazıp İngiltere'den onay alan ilk kişi oldu.

Kaynak: Bültenler