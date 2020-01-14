Recep Aktuğ kimdir? Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatı ve biyografisi!

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini oynayan 65 yaşındaki usta oyuncu Recep Aktuğ, vefat etti. Recep Aktuğ'un ölüm haberini alanlar Recep Aktuğ'un hayatı hakkında araştırmalar yaparken Recep Aktuğ kimdir ve Recep Aktuğ hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırdı. İşte Recep Aktuğ hakkında merak edilenler…

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 13 Mayıs 1954

Recep Aktuğ Kaç Yaşında Vefat Etti: 65 yıl yaşında

Recep AktuğNereli: İzmir / Çeşme

Recep Aktuğ Eşi : Gül Aktuğ

Recep Aktuğ Albümler: Alışma Bana, Siyah Gül, Yaşamak, Dört, Özür Dilerim, Anı

Recep Aktuğ Çocuklar: Zeynep Aktuğ

RECEP AKTUĞ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

İzmir, Çeşme'de doğdu. İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Klubü'nde yaptı.

1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım'ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar'dı. Bu çalışmayı "Disko Fasıl" takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye 'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu'nu kurdu.

Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.

1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.

Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana - Siyah Gül ve Yaşamak adlı üç müzik albümü bulunmakta.

Recep Aktuğ

RECEP AKTUĞ STÜDYO ALBÜMLERİ

• 2009: Alışma Bana

• 2010: Alışma Bana DVD

• 2011: Siyah Gül

• .2013 Yaşamak

RECEP AKTUĞ'UN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2004-2005/ Kurtlar Vadisi - Ender Demiray-Podoso Cumhuriyeti Fahri Konsolosu

2008-2009/ Kollama-Haldun

2008-2010/ Aşk-ı Memnu-Hilmi Önal - Firdevs kızı Peyker'in eşi Nihat'ın babası

2012/ Fetih 1453 - XI. Konstantinos -Son Bizans İmparatoru

2014/ Çılgın Dersane Üniversitede - Fuat Hoca - Beden Eğitimi Hocası