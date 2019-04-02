Recep Ali Durmuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARTVİN belediye başkan adayı Recep Ali Durmuş oldu. BTP adayı Recep Ali Durmuş, ARTVİN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ARTVİN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP ARTVİN belediye başkan adayı Recep Ali Durmuş ile ilgili seçim sonuçları ve ARTVİN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP ARTVİN belediye başkan adayı Recep Ali Durmuş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ARTVİN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ARTVİN aday yarışı ve ARTVİN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ARTVİN Seçim Bilgileri

ARTVİN belediyesi için toplam sandık sayısının 60 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 59 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ARTVİN belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ARTVİN toplam seçmen sayısının ise 16.812 olduğu belirlendi.

ARTVİN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 14.512 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP ARTVİN Belediye Başkan Adayı Recep Ali Durmuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARTVİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Ali Durmuş, ARTVİN yarışında % 1,10 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Recep Ali Durmuş toplamda 154 adet oy sayısına ulaştı.

Recep Ali Durmuş Kimdir?

Recep Ali Durmuş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Artvin Merkez Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP ARTVİN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.