Recep Büyükgüler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA GÜNEYSINIR belediye başkan adayı olan Recep Büyükgüler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA GÜNEYSINIR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Recep Büyükgüler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA GÜNEYSINIR adayı Recep Büyükgüler kimdir? BTP KONYA GÜNEYSINIR adayı Recep Büyükgüler yüzde kaç oy aldı?

Recep Büyükgüler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA GÜNEYSINIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Büyükgüler GÜNEYSINIR ilçesinde % 0,93 oranında oy almıştır. GÜNEYSINIR ilçesinde % 0,93 oranında oy olan Recep Büyükgüler adlı BTP adayı toplamda 57 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA GÜNEYSINIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.