Recep Dağıstanlı: Bitkiler doğanın dilidir

Röportaj: Bengü Arslan

Öncelikle 'herbalist' kelimesini biraz açabilir misiniz? Tam anlamıyla nedir herbalist?

Herbalist kelime anlamı bitkiler ile uğraşan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Bitkisel tedavi yolculuğunuza nasıl başladınız? Bu konuya insanların fazlasıyla ilgisi olduğunu da biliyoruz.

Bu bize Dedelerden kalma diyebiliriz. Dedemin Babası Dağıstan 'da lokman hekimdir. Bugüne kadar miras olarak bırakma gücünü gösterebilmiştir. Babadan öğrendiklerini, tüm hünerini savaşta ve savaş sonrasında döndüğü köyünde gösterir. Köye dışarıdan gelen misafirlere, hastalara, yolculara evini açar. O zaman içinde çevreden hasta olan herkes Lokman Ahmet Aşurlav'a gelerek şifa, deva aramış.

Alternatif tip hakkında birçok keskin fikir ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mutlak suret ile herkes bir şey söyleyecektir mutlaka… Bizlerin yaptığı; bitkilerin eterik ve soğuk pres yağlarından oluşan bir programdır. Bitkisel tedavisi, yapılan ameliyat, Kemoterapi tedavisi ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte Bitkisel destek programı yapılır.

Bitkilerin en verimlisi en güzelidir. Hastalarınıza verdiğiniz bitkileri nerelerden temin ediyorsunuz?

Yüksek rakımlı yerlerden. Özellik ile 2000 metre 4000 metre yüksek rakımlı yerlerden toplatılmaktadır.

Gelelim ülkemizin hatta dünyanın gündemine... Korona virüsün hızla yayıldığı günümüzde, bağışıklık sistemimizi korumamız ve güçlendirmemiz çok önemli.

Bağışıklık sistemi için Sarımsak, Soğan, Limon, Üzüm sirkesi, Siyah turp, Kekik yeterlidir. Hijyen kurallarına ve Sağlık bakanlığının talimatlarına uymak gerekir.

Evlerimizden çıkamadığımız için demir eksikliği de kısa bir süre içerisinde bir çok kişi de baş gösterecektir. Demir eksikliği için tüketilmesi gereken besinler ise; Siyah çekirdekli üzüm, Karahalile, Trabzon hurması, Nar, Ceviz, Fındık, Badem. Antep fıstığı, Yer elmasıdır.

Sıkıntılı günlerdeyiz ve hastalıklarla uğraşırken bir yandan da stres ile başa çıkmaya çabalıyoruz. Stres için bize verebileceğiniz bir öneri var mı?

Nane, Rezene, Kedi nanesi, Melisa, Oğul otu, Kantaron bitkilerinin çayları fayda sağlar.