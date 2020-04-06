Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Recep Dağıstanlı: Bitkiler doğanın dilidir

Herbalist Recep Dağıstanlı ile bitkisel tedavileri ve bu süreci nasıl daha zinde ve sağlıklı geçirebileceğimizi konuştuk…

06.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:49
Recep Dağıstanlı: Bitkiler doğanın dilidir

Röportaj: Bengü Arslan

Öncelikle 'herbalist' kelimesini biraz açabilir misiniz? Tam anlamıyla nedir herbalist?

Herbalist kelime anlamı bitkiler ile uğraşan kişi anlamında kullanılmaktadır.

Bitkisel tedavi yolculuğunuza nasıl başladınız? Bu konuya insanların fazlasıyla ilgisi olduğunu da biliyoruz.

Bu bize Dedelerden kalma diyebiliriz. Dedemin Babası Dağıstan 'da lokman hekimdir. Bugüne kadar miras olarak bırakma gücünü gösterebilmiştir. Babadan öğrendiklerini, tüm hünerini savaşta ve savaş sonrasında döndüğü köyünde gösterir. Köye dışarıdan gelen misafirlere, hastalara, yolculara evini açar. O zaman içinde çevreden hasta olan herkes Lokman Ahmet Aşurlav'a gelerek şifa, deva aramış.

Alternatif tip hakkında birçok keskin fikir ayrılıkları olduğunu biliyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mutlak suret ile herkes bir şey söyleyecektir mutlaka… Bizlerin yaptığı; bitkilerin eterik ve soğuk pres yağlarından oluşan bir programdır. Bitkisel tedavisi, yapılan ameliyat, Kemoterapi tedavisi ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte Bitkisel destek programı yapılır.

Bitkilerin en verimlisi en güzelidir. Hastalarınıza verdiğiniz bitkileri nerelerden temin ediyorsunuz?

Yüksek rakımlı yerlerden. Özellik ile 2000 metre 4000 metre yüksek rakımlı yerlerden toplatılmaktadır.

Gelelim ülkemizin hatta dünyanın gündemine... Korona virüsün hızla yayıldığı günümüzde, bağışıklık sistemimizi korumamız ve güçlendirmemiz çok önemli.

Bağışıklık sistemi için Sarımsak, Soğan, Limon, Üzüm sirkesi, Siyah turp, Kekik yeterlidir. Hijyen kurallarına ve Sağlık bakanlığının talimatlarına uymak gerekir.

Evlerimizden çıkamadığımız için demir eksikliği de kısa bir süre içerisinde bir çok kişi de baş gösterecektir. Demir eksikliği için tüketilmesi gereken besinler ise; Siyah çekirdekli üzüm, Karahalile, Trabzon hurması, Nar, Ceviz, Fındık, Badem. Antep fıstığı, Yer elmasıdır.

Sıkıntılı günlerdeyiz ve hastalıklarla uğraşırken bir yandan da stres ile başa çıkmaya çabalıyoruz. Stres için bize verebileceğiniz bir öneri var mı?

Nane, Rezene, Kedi nanesi, Melisa, Oğul otu, Kantaron bitkilerinin çayları fayda sağlar.

Etiketler: Dağıstan, Bengü, Zirvedekiler,
Bengü Arslan
Marka Stratejisti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› zirvedekiler ››Recep Dağıstanlı: Bitkiler doğanın dilidir - Haberler

zirvedekiler Manşet

Haberler

Son Dakika zirvedekiler Haberleri

12:38: Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler - Haberler 12:38: Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100'e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı - Haberler 12:36: "Beykoz Evde Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı - Haberler 12:32: 12 Acil Çağrı ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi çalışanlarına meyve ikramı - Haberler 12:32: Opel'den eylülde öde kampanyası - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:37: Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?