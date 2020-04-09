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Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Recep Çelik, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:53
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Recep Çelik, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Korkuteli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Çelik, yüzde 92 oranında görme engelli olan 70 yaşındaki eşi Ayşe Çelik'le kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini bildirdi.
Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmaları sakıncalı olduğundan yaşlı çifti evinde ziyaret etti.
Çiftin bağışladığı 2 bin lirayı alan Şahin, "Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bağışınız diğer insanlara da örnek olur." dedi.
Recep Çelik ise "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. Allah, Türk milletine zeval vermez inşallah. Bu dert, bela ve hastalıktan hepimizi kurtarsın inşallah." ifadelerini kullandı.
Bağış banka şubesine yatırıldıktan sonra makbuzu bir belediye görevlisi tarafından çifte götürüldü.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağışlarından dolayı yaşlı çifti kutlayarak, "Allah hayırlarını kabul etsin. Eşiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin." temennisinde bulundu. Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Çelik, Korkuteli, Güncel
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