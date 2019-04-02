Recep Erdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM LAÇİN belediye başkan adayı olan Recep Erdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM LAÇİN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Recep Erdoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM LAÇİN adayı Recep Erdoğan kimdir? BTP ÇORUM LAÇİN adayı Recep Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Recep Erdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM LAÇİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Erdoğan LAÇİN ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. LAÇİN ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Recep Erdoğan adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

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