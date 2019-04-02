Recep Erşahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA ÇELTİK belediye başkan adayı olan Recep Erşahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA ÇELTİK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Recep Erşahin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA ÇELTİK adayı Recep Erşahin kimdir? BTP KONYA ÇELTİK adayı Recep Erşahin yüzde kaç oy aldı?

Recep Erşahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA ÇELTİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Erşahin ÇELTİK ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ÇELTİK ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Recep Erşahin adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA ÇELTİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.