Recep Göl Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR belediye başkan adayı olan Recep Göl isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Recep Göl isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR adayı Recep Göl kimdir? BTP KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR adayı Recep Göl yüzde kaç oy aldı?

Recep Göl Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Göl ÇAVDARHİSAR ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. ÇAVDARHİSAR ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Recep Göl adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.