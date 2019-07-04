Recep Gül Westerlo'da

Galatasaray, altyapısından yetişen Recep Gül'ün sözleşmesini 2020-21 sezonunun sonuna kadar uzatarak oyuncuyu bedelsiz olarak Westerlo'ya kiraladı. Belçika ekibinin genç futbolcuyu 2019-2020 sezonu sonunda 80 bin Euro'ya transfer etme hakkı bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda KVC Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu sonunda KVC Westerlo Kulübü'nün, 80.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, ileride oyuncunun satışını gerçekleştirmesi halinde satış karının %35'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu ücreti KVC Westerlo Kulübü tarafından ödenecektir. Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda net 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacaktır"

- Galatasaray