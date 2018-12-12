CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Edirne Belediye Başkan adayını belirledi. Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan oldu. Peki, Recep Gürkan kimdir?

RECEP GÜRKAN KİMDİR?

Gürkan, 1964 yılında Edirne İpsala'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İpsala'da tamamladı ve 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulundan, 2001 yılında da Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu.

TRAKYA KALKINMA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPTI

1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Recep Gürkan,2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programlarında bulundu. Ayrıca Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN İSTİFA ETTİ

2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atanan Gürkan, 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için görevinden istifa etti. Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı. Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerini yaptı.

'YILIN EN BAŞARILI BÜROKRATI' SEÇİLDİ

Gürkan, 1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu üyesi ve yöneticisi görevlerinde bulundu. 2010'da "Yılın En Başarılı Bürokrat" ödülünü aldı. 3 Nisan 2011 yılında CHP Edirne Milletvekili adayı oldu ve seçildi. TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılının Mart ayında "Yılın Milletvekili" ödülünü almaya hak kazandı.

'YILIN BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Belediye başkan adayı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP Edirne Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılında Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller tarafından "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonuçlarına göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2014 yılının 'En Başarılı' il belediye başkanı seçildi. 2015 yılı Ocak ayında Mebus Haber Dergisi tarafından "Yılın Başarılı Siyasetçisi Ödülü" ne layık görüldü. 2015 Şubat'da Siyaset Dergisi'nin 20. yılına özel yaptığı ankete göre, "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü kazandı.

'YILIN EN İYİ ÇEVRECİ İL BELEDİYE BAŞKANI' ÖDÜLÜNÜ ALDI

Gürkan, 2016 Mart ayında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Yerel Yönetim Ödülleri Töreni'nde "Tarihi Elektrik Fabrikası'nın Restorasyonu" Projesi ile Bilim ve Tarih Ödülü'ne layık görüldü. 2016 yılı Mayıs ayında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği' tarafından düzenlenen "Kent ve Yaşam Ödülleri" kapsamında "Kent Dayanışması Ödülü" nü alan isim oldu. 2016 yılı Haziran ayında Edremit Belediyesinin Tuncel Kurtiz anısına düzenlediği Kaz Dağları Doğal Yaşam Ödülleri Töreni'nde "Yılın En İyi Çevreci İl Belediye Başkanı Ödülü" ne layık görüldü.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Gürkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Edirne Belediye Başkan adayı oldu.