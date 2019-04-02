Recep Gürkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Edirne belediye başkan adayı Recep Gürkan oldu. CHP adayı Recep Gürkan, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Edirne belediye başkan adayı Recep Gürkan ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Edirne belediye başkan adayı Recep Gürkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Gürkan, Edirne yarışında % 44,87 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Recep Gürkan toplamda 42.361 adet oy sayısına ulaştı.

Recep Gürkan Kimdir?

1964 yılında Edirne'nin İpsala ilçesinde doğdu. Trakya ve Anadolu üniversitelerinden mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yaptı.Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü ve il milli eğitim müdür yardımcılığı görevleri sonrasında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Trakya Universitesi Genel Sekreterliğini yürüttü. 2011 yılında CHP Edirne milletvekilliği yaptı. 2014 yılında da Edirne Belediye Başkanı seçildi.Gürkan, sendikacılığının yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunda kurucu ve yönetici olarak görev aldı.Gürkan evli ve 2 çocuk babası.

CHP Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.