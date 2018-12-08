08 Aralık 2018, 09:54
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Recep İvedik 6 Filmi

Recep İvedik 6 Filmi

Recep İvedik 6 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Recep İvedik 6 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Serhat Aksoy ve Ali Furkan Yılmaz yer alıyor.


Yönetmen: Togan Gökbakar
Senaryo: Şahan Gökbakar
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Amir Zakaria
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Recep İvedik 6
Yapımcı Firma: Çamaşırhane
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.02.2019

Recep İvedik 6 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Furkan Yılmaz,Togan Gökbakar,Şahan Gökbakar,Recep İvedik
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:54