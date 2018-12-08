Recep İvedik 6 Filmi

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Serhat Aksoy ve Ali Furkan Yılmaz yer alıyor.<br><br><br><b>Yönetmen:</b> Togan Gökbakar<br><b>Senaryo:</b> Şahan Gökbakar<br><b>Oyuncular:</b> Şahan Gökbakar, Amir Zakaria<br><b>Filmin Türü:</b> Komedi<br><b>Orijinal Adı:</b> Recep İvedik 6<br><b>Yapımcı Firma:</b> Çamaşırhane<br><b>Yapım Yılı:</b> 2019<br><b>Yapım Ülkesi:</b> Türkiye<br><b>Orijinal Dili:</b> Türkçe<br><b>Dağıtıcı Firma:</b> UIP Türkiye<br><b>Vizyon Tarihi:</b> 08.02.2019<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://www.intersinema.com/recep-ivedik-6-filmi/' title=Recep İvedik 6 Film'><font color='blue' size='3'><b><u>Recep İvedik 6 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.</u></b></font></a><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://www.intersinema.com/' title='Sinema Film'><font color='blue' size='3'><b><u>Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.</u></b></font></a><br><br>