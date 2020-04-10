Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Recep İvedik 6 Netflix'e Geldi!

Türkiye'de izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin en son filmi Recep İvedik 6, Netflix'e Geldi.

Recep İvedik 6 Netflix'te!

Filmde Recep İvedik Konya yerine Kenya'ya seyahat ediyor ve olanlar oluyor.

10.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:51
Recep İvedik 6 Netflix'e Geldi!
Türkiye 'de izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin en son filmi Recep İvedik 6, Netflix'e Geldi.

Recep İvedik 6 Netflix'te!

Filmde Recep İvedik Konya yerine Kenya 'ya seyahat ediyor ve olanlar oluyor. Recep İvedik 6 filmi Kenya'da geçmekte. Recep İvedik ve Nurullah'ın Kenya'da yaşadığı olayları konu alan filmde pek çok komik sahne bulunuyor.

Şu ana kadar toplam 255 milyon lira gişe hasılatı yapan Recep İvedik serisinin en son filmi Netflix'te yayında. Serinin tüm filmlerine Netflix üzerinden ulaşılabilmekte. Hemen aşağıda bulunan videodan Şahan Gökbakar'ın yeni filmi olan Recep İvedik 6'nın fragmanını izleyebilirsiniz.

Filmi şu anda tüm Netflix kullanıcıları hesapları üzerinden izleyebilmekte. Hemen aşağıda yer alan Netflix uygulamasını cihazınıza indirerek filmi seyretmeye başlayabilirsiniz. Filmin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Recep İvedik, Türkiye, Kenya, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Teknoloji ››Recep İvedik 6 Netflix'e Geldi! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:53: Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:52: HDP'li Paylan, koronavirüs önlemlerini eleştirdi Açıklaması - Haberler 16:51: Huawei, Mate Xs'ten Zarar Ettiğini Açıkladı! - Haberler 16:51: Apple TV+'da Bazı Orijinal Film ve Diziler Ücretsiz Oldu! - Haberler 16:51: Huawei Mate 40 Performansta Vites Yükseltecek! - Haberler 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler