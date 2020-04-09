Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tar

2019'da vizyona giren Recep İvedik 6, NetflixTe yayınlanacak. Netflix de recep İvedik 6'nın yayın tarihini açıklarken izleyicilerin merak beklediği Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi gibi sorular yanıtlarını buldu.

09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:07
Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tar

Netflix, Recep İvedik 6'nın yayın tarihini açıkladı. Sinemada sonra TV'de izleyici ile buluşacak olan filmi merak edenler, Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tarihi gibi oruların yanıtlarını araştırdı.

RECEP İVEDİK 6 NETFLİX'TE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 6, 10 Nisan Cuma günü yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 8 Kasım 2019 ( Türkiye )

Yönetmen: Togan Gökbakar

Bilet gişesi: 12,3 milyon USD

Yapımcılar: Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren

Senaryo: Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

Etiketler: Şahan Gökbakar, Recep İvedik, Türkiye, Gündem, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Gündem ››Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tar - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

17:01: Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzatıldı mı MEB? LGS ne zaman? - Haberler 16:21: Çağlan Tekil kimdir? Çağlan Tekil hayatı ve biyografisi! - Haberler 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:07: Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? Recep İvedik 6 Netflix'e geliyor! Recep İvedik 6 Netflix'te yayınlandı mı? Recep İvedik 6 Netflix yayın tar - Haberler 15:04: Maskeler eczanelerden mi dağıtılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı nasıl olacak? Ücretsiz maskeyi eczaneler verecek - Haberler 14:20: Koronavirüsten ölenler nasıl gömülür? Koronavirüsten ölenler kefenlenir mi? - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 9 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler