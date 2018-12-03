Recep Kırçıl 1. Amatör Küme 10.hafta

Birinci Amatör Küme B grubunun şampiyonluk hedefleyen ekiplerinden Amarat Gençlikspor, ikinci yarının ilk haftasında Meysuspor'u 4-1'le geçerek yoluna kayıpsız devam etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi xxx Güven Bülbül xxx Yunus Emre Gerez xxx
Saha Komiseri: Ceyhun Denli
Kayseri Meysuspor: Yasin Sağlam * Mehmet Doğan x Yasin Burak Deniz xx Kadir Dana x Savaş Özdemir xx (Dk.46 Ali Demirtaş xx) Hakan Somuncu xx Bayram Vatansever x Tolga Cansu xx Emincan Aksoy x Ahmet Kandemir x İrfan Altıparmak xx
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit *** Ertuğ Ceylan *** Burak Furkan Bakırcı xxx Cengizhan Üstündağ xxx Bayram Dinçer xxx Furkan Aydın xx Hakan Baydilli xx (Dk.76 Abdulkerim x) Suat Polat xxx Fatih Tekin xxx(Dk.80 Turan x) Duran Yılmaz xxxx Sedat Sönmez xx (Dk.55 Mehmet Durdu xx)
Goller: Furkan Aydın dk.23, Fatih Tekin dk.60, Duran Yılmaz dk.70.76 (Amarat Gençlikspor) İrfan Altıparmak dk.31 (Kayseri Meysuspor). - KAYSERİ
Mehmet Doğan,Ceyhun,Kayseri,Amarat
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52