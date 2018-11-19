Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda ağırladığı Tomarza
Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Erhan Güneş xxx ibrahim İmrağ xxx Adem Kaygısız
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SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar
SANAYİ ESNAFSPOR: Furkan Soyoğlu xxx Ahmet Tidim xxx Hüseyin Çakır
xxx Engin Yakut
xxx Samet Can
xxx Fatih
Çetin xxx Selçuk
Varlı xxx Ömer Özal xxx Mustafa Çetin
xxx Yaşar
Soyoğlu xxx Furkan Karakaya
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TOMARZA BELEDİYESPOR: Hakan Aksoy
x Fatih Akbudak x İsmail Coşkun
x Şükrü Pekel x Oğuz Menekşe x Selçuk Yılmaz
x İlker Karadol x Eren Karabağ
x Hakan Gazcıoğlu x Mehmet Arı
x Erol Hayta x
GOLLER: Dk. 57-65 Hüseyin Çakır, Dk.80 Furkan Karakaya (Sanayi Esnafspor), Dk.21 Erol Hayta (Tomarza Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Hakan Gazcıoğlu (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ
Karakaya,Hüseyin Çakır,Tomarza
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:16