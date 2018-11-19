19 Kasım 2018, 09:16
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Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı’nda ağırladığı Tomarza Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme A grubunda Sanayi Esnafspor, Argıncık Stadı'nda ağırladığı Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

STAT: Argıncık 2 Nolu Saha

HAKEMLER: Erhan Güneş xxx ibrahim İmrağ xxx Adem Kaygısız xxx

SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar

SANAYİ ESNAFSPOR: Furkan Soyoğlu xxx Ahmet Tidim xxx Hüseyin Çakır xxx Engin Yakut xxx Samet Can xxx Fatih Çetin xxx Selçuk Varlı xxx Ömer Özal xxx Mustafa Çetin xxx Yaşar Soyoğlu xxx Furkan Karakaya xxx

TOMARZA BELEDİYESPOR: Hakan Aksoy x Fatih Akbudak x İsmail Coşkun x Şükrü Pekel x Oğuz Menekşe x Selçuk Yılmaz x İlker Karadol x Eren Karabağ x Hakan Gazcıoğlu x Mehmet Arı x Erol Hayta x

GOLLER: Dk. 57-65 Hüseyin Çakır, Dk.80 Furkan Karakaya (Sanayi Esnafspor), Dk.21 Erol Hayta (Tomarza Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.45 Hakan Gazcıoğlu (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ Karakaya,Hüseyin Çakır,Tomarza
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:16



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