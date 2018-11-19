19 Kasım 2018, 08:50
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Recep Kırçıl 1.amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1.amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1.Amatör Küme B Grubunda Kayseri Barogücü, lider Çamlıca Sağlıkspor’u 1-0 mağlup etti.

Recep Kırçıl 1.Amatör Küme B Grubunda Kayseri Barogücü, lider Çamlıca Sağlıkspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Keğin xxx Ahmet İnci xxx Ahmet Sinan Berköz xxx

Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu xx Hakan Karakaş xx Enbiya Kurtuluş xx Ömer Gün xx Mustafa Topaktaş xx Harun Okan Yılmaz xx Seçkin Maraşlı xx Mesut Dalkıran xx Salih Kamacı xx Abdullah Çimen x (Sait Bulut x dk.60) Samet Daş x (Eray Akyol x dk.70)

Barogücü: Baykal Altay xxx Erkut Çabucak xxx Burak Çizmeciler xxx Yunus Akyüz xxx Yakup Aslan xxx Harun Çalı xxx (Ali Solak ? dk.90) Hasan Can Okumuş xxx Uğur Karahançer xxx Şakir Adsalmış xxx Osman Çamdal xxx (Alper Deveci x dk.65) Ahmet xx (Seyfi Atıcı x dk.64)

Gol: Osman Çamdal dk.45 (Kayseri Barogücü)

Kaçan Penaltı: Abdullah Çimen dk.46 (Çamlıca Sağlıkspor) - KAYSERİ Ahmet İnci,Çamlıca,Kayseri
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:50



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