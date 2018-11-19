Recep Kırçıl 1.amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1.Amatör Küme B Grubunda Kayseri
Barogücü, lider Çamlıca
Sağlıkspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet
Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin xxx Ahmet İnci
xxx Ahmet Sinan
Berköz xxx
Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu xx Hakan Karakaş xx Enbiya Kurtuluş xx Ömer Gün xx Mustafa Topaktaş xx Harun Okan Yılmaz
xx Seçkin Maraşlı xx Mesut Dalkıran xx Salih Kamacı xx Abdullah Çimen x (Sait Bulut x dk.60) Samet Daş x (Eray Akyol x dk.70)
Barogücü: Baykal Altay
xxx Erkut Çabucak xxx Burak Çizmeciler xxx Yunus Akyüz xxx Yakup Aslan
xxx Harun Çalı xxx (Ali Solak
? dk.90) Hasan Can Okumuş xxx Uğur Karahançer xxx Şakir Adsalmış xxx Osman Çamdal xxx (Alper Deveci x dk.65) Ahmet xx (Seyfi Atıcı x dk.64)
Gol: Osman Çamdal dk.45 (Kayseri Barogücü)
Kaçan Penaltı: Abdullah Çimen dk.46 (Çamlıca Sağlıkspor) - KAYSERİ
Ahmet İnci,Çamlıca,Kayseri
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:50