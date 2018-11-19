19 Kasım 2018, 09:13
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Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B grubunda Yeşilhisar Belediyespor, şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Talas Anayurtspor’u 2-0 mağlup etti.

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B grubunda Yeşilhisar Belediyespor, şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Talas Anayurtspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Argıncık 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Arman Erkılıç x Muhammet Gündüz xxx Mustafa Emre Doğruer xxx

SAHA KOMİSERİ: Ceyhun Denli

YEŞİLHİSAR BELEDİYESPOR: Yasin Katı xxx Kadir Şimşek xxx Sömencer xxx Fatih Bakar xxx Recep Kaçar xxx Furkan Akburak xxx Mehmet Ablak xxx İnanç Albayrak xxx Yakup Erdoğan xxx Oktay Doğan xxx Ahmet Altundak xxx

TALAS ANAYURTSPOR: Osman Duran x Doğan Bilgin x Abdulkerim Sain x Ünal Baykal x Kayhan Yılmaz x Metin Yılmaz x Erhan Vurdem x Cengiz Eşme x Süleyman Koç x Emrecan Tepedaş x

GOLLER: Dk.62 Ahmet Altundak, Dk.80 Furkan Alburak (Yeşilhisar Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.37 Fatih Bakar (Yeşilhisar Belediyespor) Dk.70 Süleyman Koç (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ Fatih,Talas,Yeşilhisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:13