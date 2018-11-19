Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B Grubu 9.hafta

Recep Kırçıl 1. Amatör Küme B grubunda Yeşilhisar
Belediyespor, şampiyonluk hedefleyen ekiplerden Talas
Anayurtspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Argıncık 1 Nolu Saha
HAKEMLER: Arman Erkılıç x Muhammet Gündüz xxx Mustafa Emre
Doğruer xxx
SAHA KOMİSERİ: Ceyhun
Denli
YEŞİLHİSAR BELEDİYESPOR: Yasin Katı xxx Kadir Şimşek xxx Sömencer xxx Fatih
Bakar xxx Recep Kaçar xxx Furkan Akburak xxx Mehmet Ablak
xxx İnanç Albayrak xxx Yakup Erdoğan xxx Oktay Doğan xxx Ahmet Altundak xxx
TALAS ANAYURTSPOR: Osman Duran
x Doğan Bilgin x Abdulkerim Sain x Ünal Baykal x Kayhan
Yılmaz x Metin Yılmaz x Erhan Vurdem x Cengiz Eşme
x Süleyman Koç
x Emrecan Tepedaş x
GOLLER: Dk.62 Ahmet Altundak, Dk.80 Furkan Alburak (Yeşilhisar Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.37 Fatih Bakar (Yeşilhisar Belediyespor) Dk.70 Süleyman Koç (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ
Fatih,Talas,Yeşilhisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:13