Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 10.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıca Sağlıkspor ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibi Yeni Esenspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Mehmet Koç xxx, Salih Ulusoy xxx, Soner Yüce xxx
Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu xxx, Murat Çağdaş Seçik xxx, Hakan Karakaş xxx, Ömer Gün xxx, Fikri Çiğ xxx, Harun Okan Yılmaz xxx, Seçkin Maraşlı xxx, Mesut Dalkıran xxx, Salih Kamacı xxx, Samet Daş xxx, Eray Akyol xx ( Enbiya Kurtuluş xxx dk 60)
Yeni Esenspor: Yasin Büyüksarı xx, Fatih Aslan xx, Oğuz Arslan x, Alperen Temiztürk x, Halil Eren xx, Emre Sağlam xx, Sercan Karakoç xx, Mustafa Karafakılı xx, Mustafa Furkan xx, Kadir Yılmaz xx, Onur Şimşek xx (Akif Korkmazyürek x dk 85)
Goller: Mesut Dalkıran dk 24, Enbiya Kurtuluş dk 90+1 (Çamlıca Sağlıkspor) Akif Korkmazyürek dk 88 (Yeni Esenspor) - KAYSERİ
Okan Yılmaz,ulusoy,Çamlıca
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:56