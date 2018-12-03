Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 10.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Trend Gayrimenkulspor ligin 10.haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk
xx, Harun Soyeşik xx, Serkan
Yıldırım xx
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xxx, Hüseyin Saltık xxx, Yavuz Özbey xxx, Mehmet Ali Tanrıkulu xxx, Emre Zeren xxx, Onur Recep
Çopur xxx, Halis Barbaros xxx, Adem Şener
xxx, Recep Emre
Kılıç xxx, Tarık Türker Mutlu xxx, Kadir Eren Üçal xxx
Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen x, Mehmet Faruk Medet x, Erkan Kızıltan x, Emre Öksüz
x, Samet Sarıçiçek x, Engin Üçel x, Durmuş Tarım x, Bayram Ali x, Cafer Eroğlu x, Murat Tahmaz x, Mehmet Balalan x
Goller: Mehmet Ali Tanrıkulu dk 10, Onur Recep Çopur dk.15-81-87, Emre Zeren dk 70 (Trend Gayrimenkulspor) - KAYSERİ
Onur Recep,Serkan,Rıza Öztürk
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:56