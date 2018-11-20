20 Kasım 2018, 08:35
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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grubuna 1 Hafta Ara Verildi

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grubuna 1 Hafta Ara Verildi

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Grubuna 1 hafta ara verildi.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Grubuna 1 hafta ara verildi. 23 Eylül 2018 tarihinde başlayan Birinci Amatör Küme'ye geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Futbol İl Temsilciliği 1 hafta ara verdi.

1.Amatör Küme A Grubunu Trend Gayrimenkulspor 21 puanla lider olarak tamamlarken B Grubunda ise 18 puanla Çamlıca Sağlıkspor ile Amarat Gençlikspor takımlar ilk iki sırada yer aldılar. Büyük bir heyecana sahne olan Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında ligin ikinci yarısı daha büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor. - KAYSERİ Futbol,Eylül
20 Kasım 2018 Salı 08:35



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