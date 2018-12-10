Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu 11.hafta

Recep Birinci Amatör Küme A Grubunda 11.hafta karşılaşmasında lider Trend Gayrimenkulspor, zayıf rakibi Sindelhöyükspor'u 5-0 gibi farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ali Yurtsevenyener xxx, Ahmet İnci xxx, Harun Soyeşik xxx
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xxx, Hüseyin Saltık xxx, Yavuz Özbey xxx, Mehmet Ali Tanrıkulu xxx, Emre Zeren xxx, Fethi Tekin xxx, Kadir Eren Üçal xxx, Tarık Türker Mutlu xxx, Halis Barbaros xxx, Onur Recep Çopur xxx, Recep Emre Kılıç xxx
Sindelöyükspor: Ali Kolsuz xx, Mustafa Yılmaz x, Emrah Somuncu x, Gökhan Yılmaz x, Adem Ülker x, Mert Özkara x, Yusuf Suvay x, Ahmet Kulbaklı x, İbrahim Deringöl x, Hidayet Ayhan x, Ömer Salkım x
Goller: Fethi Tekin dk 45-67, Kadir Eren Üçal dk 65-90, Hüseyin Saltık dk 85 (Trend Gayrimenkulspor) - KAYSERİ
Şinasi Acar,Ahmet İnci,Muammer Güler
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:11