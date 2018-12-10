10 Aralık 2018, 14:05
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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 11.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 11.hafta

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda 11.hafta karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, lider Çamlıca Sağlıkspor’u 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda 11.hafta karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, lider Çamlıca Sağlıkspor'u 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Emre Altun xxx, Ö.Hürcan Yücel xxx, Erkan Kırçıl xxx

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ertuğ Ceylan xxx, B.Furkan Bakıcı xxx, Cengizhan Üstündağ xxx, Erdin Kaynar xxx, Bayram Dinçer xxx, Furkan Aydınxxx, (Sedat Sönmez xxx dk 64) Hakan Beydilli xxx, Mehmet Durdu xxx, Duran Yılma xxx, Fatih Tekin xxx

Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu x, Murat Çağdaş Seçik x, Ömer Gün x, Harun Okan Yılmaz x, Mesut Dalkıran x, Fikri Çiğ x, Hakan Karakaş x, Hasan Erginer x, Salih Kamacı x, Samet Daş x

Goller: B.Furkan Bakıcı dk 32, Ömer Gün dk 53 (kendi kalesine), Sedat Sönmez dk 88 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ Çamlıca,Amarat
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05



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