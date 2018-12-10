Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 11.hafta

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda 11.hafta karşılaşmasında Amarat
Gençlikspor, lider Çamlıca
Sağlıkspor'u 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Emre Altun
xxx, Ö.Hürcan Yücel xxx, Erkan Kırçıl xxx
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ertuğ Ceylan xxx, B.Furkan Bakıcı xxx, Cengizhan Üstündağ xxx, Erdin Kaynar
xxx, Bayram Dinçer xxx, Furkan Aydınxxx, (Sedat Sönmez
xxx dk 64) Hakan Beydilli xxx, Mehmet Durdu
xxx, Duran Yılma xxx, Fatih Tekin
xxx
Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu x, Murat Çağdaş Seçik x, Ömer Gün x, Harun Okan Yılmaz
x, Mesut Dalkıran x, Fikri Çiğ x, Hakan Karakaş x, Hasan Erginer x, Salih Kamacı x, Samet Daş x
Goller: B.Furkan Bakıcı dk 32, Ömer Gün dk 53 (kendi kalesine), Sedat Sönmez dk 88 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ
Çamlıca,Amarat
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05