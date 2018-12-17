17 Aralık 2018, 16:45
»»

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 12.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 12.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor ile EnEs Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor ile EnEs Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılamayı Çamlıca Sağlıkspor 3-2 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Levent Yeşilyurt xx, Salih Ulusoy xx

Saha Komseri: Nihat AKşit

Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Çağdaş Seçik xxx, Hakan Karakaş xxx, Ömer Gün xxx, Fikri Çiğ xxx, Hasan Erginer x, (Mesut Dakıran xxx dk 37) Okan Yılmaz xxx,Eray Akyol xxx, Enbia Kurtuluş xxx, Abdullah Çimen xxxx, Samet Daş xx, (Salih Kamacı xx dk 65)

Enes Gençlikspor: Şaban Salih xx, Ahmetcan Alkan xx, Oğuzhan Karaket x, (Mehmet Can x dk 60) Selçuk Güner xx, Yunus Emre xx, Erkam Boyraz xxx, Bekir Gürbüz xx, Ömer Tilki xx, İlker Bayeren xx, Adem Yönel xx, Kadir Aktaş xx

Goller: Abdullah Çimen dk 8 ve 55, Salih Kamacı dk 82 (Çamlıca Sağlıkspor) Erkam Boyraz dk 30, Ömer Tilki dk 37 (Enes Gençlikspor). - KAYSERİ
Kaynak: İHA

YORUMLAR