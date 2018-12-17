Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 12.hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca
Sağlıkspor ile EnEs Gençlikspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılamayı Çamlıca Sağlıkspor 3-2 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bilge Kaan
Çakır xx, Levent Yeşilyurt
xx, Salih Ulusoy xx
Saha Komseri: Nihat AKşit
Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Çağdaş Seçik xxx, Hakan Karakaş xxx, Ömer Gün xxx, Fikri Çiğ xxx, Hasan Erginer x, (Mesut Dakıran xxx dk 37) Okan Yılmaz
xxx,Eray Akyol xxx, Enbia Kurtuluş xxx, Abdullah Çimen xxxx, Samet Daş xx, (Salih Kamacı xx dk 65)
Enes Gençlikspor: Şaban Salih xx, Ahmetcan Alkan xx, Oğuzhan Karaket x, (Mehmet Can
x dk 60) Selçuk
Güner xx, Yunus Emre xx, Erkam Boyraz xxx, Bekir Gürbüz xx, Ömer Tilki xx, İlker Bayeren xx, Adem Yönel xx, Kadir Aktaş
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Goller: Abdullah Çimen dk 8 ve 55, Salih Kamacı dk 82 (Çamlıca Sağlıkspor) Erkam Boyraz dk 30, Ömer Tilki dk 37 (Enes Gençlikspor). - KAYSERİ
Kaynak: İHA