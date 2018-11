Recep Konuk: "Öğretmenler Toplumun Mimarlarıdır"

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:22



"Öğretmenler, eğittikleri nesillerle bu ülkenin fiziki ve sosyal açıdan geleceğini de inşa eder" diyerek toplumun mimarı olan öğretmenlerin, ülkemizin çağa ayak uydurmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı."Hepimiz, öğretmenlerimizin rahle-i tedrisatından geçtik""Yaptığımız iş, bulunduğumuz makam ve mevki her ne olursa olsun hepimizi birleştiren bir husus var. Hepimiz, öğretmenlerimizin rahle-i tedrisatından geçtik. Hepimizin öğretmeni, öğretmenleri oldu" diyerek başlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Bu ülkenin öğretmenlerinin şu veya bu sebeple şefkat elini uzatamadığı istisnaları dışında yaşlı, genç, çocuk, bugün hayatta olan olmayan bütün evlatlarının yolu okuldan geçti. O okulları kuru binadan, şefkat, bilim ve irfan yuvalarına dönüştüren ve her ailenin göz bebeği evlatlarını, kendi evlatları kadar kıymetli bilen öğretmenlerimiz sayesinde, medeniyete, sosyal hayata, bilime ve bugünkü meslek ve makamlarımıza, bizleri taşıyan sürecin ilk adımlarını attık. Sadece bilgi almadık, sosyal hayatın temel değerlerini de onlardan öğrendik. Okulla aile çatısının yanı sıra, vatan çatısının altında yerimiz olduğunu öğrendik, öğretmenle ana-baba dışında da sadece aklımıza değil, kalbimize de hitap edenlerin olabileceğini keşfettik" ifadelerini kullandı."Öğretmenlerimiz, tarihi bir görevi başarıyla ifa ediyor"Recep Konuk, mesajına şu cümlelerle devam etti: "'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin evlatları olarak, mesleği ve makamı bugün her ne olursa olsun bizler, öğretmenlerimize karşı hiç ödenmeyen, ödenmeyecek olan bir borçluluk hali içindeyiz. Bu borçluluk duygusu sadece kendi öğretmenlerimize karşı hissedilen bir duygu değildir. Biz, kendi öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimize karşı aynı değeri veriyor, aynı saygıyı duyuyor ve aynı minnet duygusunu taşıyoruz. Çünkü biz şunu biliyor ve şuna inanıyoruz; öğretmenlerimiz, gelişen dünya koşullarında, ülkemizin çağa ayak uydurması, milletimizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve ülkemizin bilgili, yetişmiş, donanımlı nesillerin elinde maddi ve manevi kalkınma hedefini gerçekleştirebilmesi için tarihi bir görevi başarıyla ifa etmişler ve bu görevlerini gelecek nesiller ve Türkiye 'nin geleceği için de eksiksiz yerine getirme konusunda kararlılıklarını sürdürmektedirler.""Geleceğimiz açısından en önemli konu eğitimdir"Toplumun mimarı olan öğretmenlerin, eğittikleri nesillerle bu ülkenin fiziki ve sosyal açıdan geleceğini de inşa ettiğini belirten Başkan Recep Konuk, "Gelecek nesillerin nasıl bir Türkiye'de yaşayacağı, öğretmenlerimizin vereceği eğitimin kalitesi ile orantılıdır. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesillerin niteliği, ülkemizin dünya milletler ailesi içindeki gücünü, itibarını, kudretini belirleyecek, milletimizin gelecekteki refah düzeyini, bu topraklardaki sosyal münasebetlerin seviyesini ve şeklini, huzur ve güvenliğin seviyesini şekillendirecek. Bundan 20 sene, 50 sene, 100 sene önce milletlerin gücü açısından eğitim önemliydi. Ancak bugün bu önem düne göre kat be kat artmıştır. Çünkü dünün dünyasında eğitim, ülkelerin var olan potansiyelini değerlendirmek için önemliydi. Bugün dünyada gücün parametreleri değişti. Yani petrol, madenler tek başına zenginlik kaynağı değil. Bugün bilgi ve teknoloji zenginliğin ve gücün asıl kaynağı. Bilgi ve teknoloji üretmek için de iyi bir eğitime ihtiyaç var. Eğitimde kaliteye ihtiyaç var. Geliştirici gençler yetiştirmeye ihtiyaç var. Dünün dünyasında gelişmiş ülkelerle mesafeyi kapatmak güçtü, daha çok zamana ihtiyaç vardı. Bugün arada sadece bir nesillik fark var. Sadece bir nesli ve onu takip eden nesilleri iyi eğitip, iyi yetiştirip, bilgi ve teknoloji üretiminde sıçrama yapmak ve aradaki mesafeyi kapatmak, sonra da onu korumak mümkün. O nedenle de bugün için en önemli konu ne cari açıktır, ne enflasyondur, geleceğimiz açısından en önemli konu eğitimdir" diye konuştu."Öğretmenlerimizin fedakar hizmetleri hepimizin gurur kaynağıdır"Başkan Recep Konuk, "Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz ay 2023 Eğitim Vizyonunu açıklarken 'herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybıdır. Ama eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller, asırlar kaybedilir' dedi. Maalesef bu millet çok sayıda nesil kaybetti, bu ülke asırlar olmasa bile yıllar kaybetti. Bizim artık tek bir nesli değil, tek bir evladımızı bile kaybetmeye, bırakın asırları tek bir yılı bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Çünkü yetişmeye çalıştığımız bir dünya var. Erişmeye çalıştığımız bir refah seviyesi var. Büyütmeye ve dünyanın önüne geçirmeye çalıştığımız bir sanayi, yapmaya çalıştığımız bir teknolojik atılım var. O nedenle hata yapma lüksümüz yok. Bunları yapabilmek için her neslin, her evladımızın yeteneğini parlatmaya, bilgisini arttırmaya ihtiyacımız var. Bizim acelemiz var. Yetişmeye çalıştığımız bir dünya var. Bu gayrette, bu çabada, bu yarışta ülkemizin, medeniyetimizin, cumhuriyetimizin, milletimizin en büyük dayanağı dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu misyonu gerçekleştirme iradesine sahip öğretmenlerimizdir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, gençlerimizi kendi bilgi ve becerileriyle eğiten, yaşama ayak uydurmalarında onları bilinçlendiren ve onları geleceğe hazırlarken, ülkemizin de geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin fedakar hizmetleri hepimizin gurur kaynağıdır ve her türlü zorluğa rağmen bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren vatansever öğretmenlerimize destek olmak makamı, mevkisi, işi, gücü her ne olursa olsun hepimizin asli görevidir. Bu duygularla, ülkemizin her alanda ilerlemesine katkı sağlamış ve sağlamaya devam eden öğretmenlerimize saygı ve takdir duygularımızı ifade ederken, bir eğitim neferi olarak çıktıkları yolda görevleri başında teröre hedef olan şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türkiye'nin dört bir yanına bilim ışığını götüren öğretmenlerimize olan inancımızı, saygımızı ve desteğimizi ifade ederek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. - KONYA