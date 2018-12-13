MHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Kozan Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı açıklandı. Edirne Belediye Başkan adayı Recep Kozan 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Recep Kozan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

RECEP KOZAN KİMDİR?

Recep Kozan, 7 Mart 1956 yılında Edirne Lalapaşa ilçesinin Sinanköy köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu Lalapaşa'da okudu. 1974 senesinde Tunceli Öğretmen Lisesi'ni bitirerek Erzurum'un Yumaklı köyünde göreve başladı. Kozan, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur.

EDİRNE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPTI

Recep Kozan, 1,5 yıl süreyle Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Lalapaşa Atatürk İlkokulu'nda çalışırken 1984-1990 yılları arasında görevlendirildiği Almanya'da kaldı.1991 yılında aynı okulda müdür oldu. Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde de müdürlük yaptı.

BİRÇOK KÖYDE GÖREV ALDI

Zonguldak, Bayburt, Edirne, Lalapaşa, Vaysal ve Taşlımüsellim köylerinde görev yaptı. Kozan, Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede Almanca bilmektedir.