Haberler» Spor» Haber

Recep Niyaz: "3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu"

Yukatel Denizlispor'un ligin ilk haftasında Galatasaray'ı yenerek 3 puanlık galibiyeti aldığı maçın mimarlarından Recep Niyaz, "Galatasaray maçından 3 puan ile ayrıldık.

21.08.2019 13:59 Recep Niyaz:
Yukatel Denizlispor'un ligin ilk haftasında Galatasaray'ı yenerek 3 puanlık galibiyeti aldığı maçın mimarlarından Recep Niyaz, "Galatasaray maçından 3 puan ile ayrıldık. Lige 3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlar ile Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor'un başarılı oyuncularından Recep Niyaz, Galatasaray maçı ile birlikte ligi değerlendirdi. Galibiyette pay sahibi olmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Recep Niyaz, "Karşılaşmaya herkes çok iyi hazırlanmıştı, en azından 1 puan alacağımıza inanmıştık. Bu 3 puan olunca da çok güzel bir hava ve güzellik oldu. Ben açıkçası maça biraz kötü başladım ve bu beni psikolojik olarak etkiledi. Sonrasında toparlanmayı başardım. Her şeyden önemlisi ben gol attım ve bunun için de mutluyum. Galatasaray maçından 3 puan ile ayrıldık. Lige 3 puan ile iyi başlangıç yaptık önemli olan da bu" diye konuştu. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Galatasaray, Recep Niyaz, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:52   Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı
14:51   Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum anlar oldu"
14:50   Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
14:48   Judoda Azerbaycan ile ortak çalışma başladı
14:44   İZVAK'tan yangın açıklaması
14:43   Göztepe'de, Beşiktaş hazırlıkları devam ediyor! Jerome sakat...
14:43   Beşiktaş yağmur altında çalıştı! Burak, Vida, Atiba yok...