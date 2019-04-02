Recep Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BARTIN ULUS belediye başkan adayı olan Recep Özkan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BARTIN ULUS ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Recep Özkan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BARTIN ULUS adayı Recep Özkan kimdir? BTP BARTIN ULUS adayı Recep Özkan yüzde kaç oy aldı?

Recep Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BARTIN ULUS belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Özkan ULUS ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ULUS ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Recep Özkan adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

BARTIN ULUS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.