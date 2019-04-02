Recep Taşkın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Recep Taşkın oldu. BTP adayı Recep Taşkın, Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Adana büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Recep Taşkın ile ilgili seçim sonuçları ve Adana büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP Adana büyükşehir belediye başkan adayı Recep Taşkın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Adana büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Adana aday yarışı ve Adana seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Adana Seçim Bilgileri

Adana büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Adana büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Adana büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

Adana büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Taşkın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Taşkın, Adana yarışında % 0,26 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Recep Taşkın toplamda 3.208 adet oy sayısına ulaştı.

Recep Taşkın Kimdir?

Recep Taşkın, 4 Eylül 1971 tarihinde doğdu. Elektronik haberyeşme mühendisi olan Taşkın, Çukurova Universitesi yönetim ve organizsyon bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda Çağ Universitesi psikoloji bölümünde yüksek lisansa devam eden Taşkın, aynı zamanda Anadolu Universitesi sosyoloji bölümü öğrencisidir. Evli olan Taşkın, üç çocuk babasıdır.

BTP Adana büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.