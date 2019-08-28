Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı yayınladı

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan ünlü yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gören Şenler'in vefat haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Şenler için taziye mesajı yayınladı.

"VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Taziye mesajında, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Eski başbakan Binali Yıldırım ise Şule Yüksel Şenler'in ölümünden duyduğu üzüntüyü, "Ömrünü savunduğu değerlere adayan, Huzur Sokağı ile gönüllerimize dokunan Gazeteci Yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Rabb'im kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan ailesine sabırlar versin." sözleriyle dile getirdi.