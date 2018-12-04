Recep Tayyip Erdoğan İsimli Çocuğun Ölümüne İlişkin Davaya Sanık Doktorlar Gelmedi

İzmir
'de tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan
Işıksoy'un ölümüne ilişkin, "taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla 2 doktorun yargılanmasına başlanırken, sanıklar ilk duruşmaya katılmadı. Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altındayken hayatını kaybeden 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan
Işıksoy'un ölümünde ihmali olduğu öne sürülen doktorlar E.B.Ç.K. ile E.A.'nın yargılanmasına başlandı.
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına baba Murat Işıksoy ve Asiye Işıksoy ile taraf avukatları katılırken, doktorlar E.B.Ç.K. ve E.A. duruşmaya gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ismini verdikleri çocuklarını şiddetli öksürük nedeniyle 27 Mart
2017'de gece saat 03.54'te Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürdüklerini söyledi. Çocuktan kan tahlili istediklerini aktaran baba Işıksoy, "Bir hemşire kan almak için uğraştı ancak bir türlü alamadı. Çocuğun öksürüğü halen devam ediyordu. O sırada çocuğa oksijen maskesi taktılar. Maskenin içerisine enjektörle bir şeyler sıktılar. Sonrasında yine kolundan kan almaya çalıştılar. 'Kan almayı kolaylaştırsın diye yapıyoruz' diyerek sol koluna enjektörle bir işlem yaptılar. 'Burada bu iş olmayacak' diyip bakı bölümüne götürdüler. Bakı bölümünde sedyeye yatırdıktan sonra hemşire ve doktor ayrıldı. Odada annesi ile yalnızdık. Bu sırada çocuğun hareketleri kısıtlanmaya, konuşamamaya başladı. Nefes alması zorlaştı. Yaklaşık 25 dakika sonra boyun kenarları, kasıkları ve göz altları morarmaya başladı. Hareketsizleşince doktora haber verdim" dedi.
"Doktorlar çıkıp gitti"
Gelen doktorun çocuğun morardığını görerek paniklediğini anlatan baba, "Telefonla birilerini aradı. Yanımıza 3 doktor geldi. Erkek doktor, yanındakilere 'Daha ne bekliyorsunuz, canlandırma odasına alın' dedi. Doktorlardan bilgi almaya çalıştık ama bir şey söylemediler. F.B. isimli doktor, çocuğumuzun astımı olup olmadığını sordu. Çocuğun astım rahatsızlığı olmadığını ancak amcasının 2 yıl önce astım tedavisi olduğunu anlattık. Daha sonrasında kapı açıldığında çocuğun kefenlendiğini ağabeyim görmüş. 'Neden bize bilgi vermiyorsunuz' diyerek görevlilere kızdı. İçeriye girdiğimizde doktorların hepsi çıkıp gitti bize de bilgi vermediler" diye konuştu.
Acılı anne Asiye Işıksoy da doktorların cezalandırılmalarını isteyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.
Hakim, mazeret göstererek duruşmaya gelmeyen sanık doktor E.A.'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, davayı erteledi.
Olay
İzmir'in Bornova
ilçesinde yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, 27 Mart 2017'de Recep Tayyip
Erdoğan ismini verdikleri 5 yaşındaki çocuklarını rahatsızlanması nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürdü. Gece saatlerinde hastaneye getirilen çocuğun sabah vefat etmesi üzerine, çocuğun tedavisinden sorumlu olan doktorlar hakkında, çocuğun ölümünde kusurlu bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, doktorlar E.B.Ç.K. ve E.A.'nın Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un ölümünde kusurlu olduklarını tespit etti. Hazırlanan iddianamede, E.B.Ç.K. ve E.A. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılarak, cezalandırılmaları istendi. - İZMİR
İzmir
04 Aralık 2018 Salı 14:18