Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:42
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu akşam seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde stadyumu dezenfekte etti.
Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa, Güncel
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