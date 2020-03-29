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Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, koronavirüsten korunmak için evde kalınması çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj yolladılar.

29.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:47

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye 'ye gelmesi ile birlikte yetkililer evde kalın mesajına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Sevimli üçüzler, "Biz evde kalıyoruz sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.

"SAKIN HASTA OLMA"

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kal" mesajına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen mesajda sevimli üçüzler "Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz sen de evde kal, sakın hasta olma" diye seslendi.

Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na mesaj yolladı
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Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na koronavirüs mesajı yolladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yaşam, Güncel

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Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı

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