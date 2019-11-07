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Recep Uçar: "Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" -2-

- Recep Uçar: "Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"PORTO - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, yarın oynayacakları Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

07.11.2019 02:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:57
- Recep Uçar: "Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
PORTO - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, yarın oynayacakları Braga maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'de yarın Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hastalığından dolayı yardımcı antrenör Recep Uçar ve oyuncu Enzo Roco basın toplantısına katıldı. Uçar, grupta istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederk, "Birtakım şanssızlıklar yaşadık. Grupta kalan üç maçı da kazanarak şansımızı son dakikaya kadar sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, şu anda kendi liginde istediği seviyede olmasa da Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Hücumda ve savunmada planları var. Yarınki maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Genç futbolcularımıza yarınki maçta şans verebiliriz, neden olmasın? Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın şu an burada olamaması bizim için bir eksiklik. Yarın takımın başında olması hepimizi memnun eder. Sakatlıkları bulunan oyuncularımızı sağlık ekibimizle fikir alışverişinde bulunarak buraya getirmedik" dedi.
Enzo Roco: "Beşiktaş formasını giydiğimiz her maç bizim için önemlidir'"
Siyah-beyazlı oyuncu Enzo Roco ise "Beşiktaş formasını giydiğimiz her maç bizim için önemlidir. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık. Yarın üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. O maçta aldığımız galibiyet bize ivme kazandırdı. O maçta kadroda yer almak benim adıma da çok güzeldi. Geniş bir oyuncu kadromuz var. Bütün oyuncular oynamayı hak ediyor. Takımdaki tüm oyuncular, Beşiktaş formasının sorumluluğunun farkında" diye konuştu.
Recep Uçar:

Abdullah Avcı, Enzo Roco, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


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