Recep Uğur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARAMAN SARIVELİLER belediye başkan adayı olan Recep Uğur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN SARIVELİLER ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Recep Uğur isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARAMAN SARIVELİLER adayı Recep Uğur kimdir? BTP KARAMAN SARIVELİLER adayı Recep Uğur yüzde kaç oy aldı?

Recep Uğur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARAMAN SARIVELİLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Uğur SARIVELİLER ilçesinde % 1,10 oranında oy almıştır. SARIVELİLER ilçesinde % 1,10 oranında oy olan Recep Uğur adlı BTP adayı toplamda 40 adet oy sayısına ulaştı.

KARAMAN SARIVELİLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.