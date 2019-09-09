Recep Yazıcıoğlu kimdir? Ölümünün üzerinden 16 yıl geçti!

Farklı kişiliğiyle, cesaretli çıkışlarıyla, halktan yana tavır ve davranışlarıyla sıra dışı bir vali idi. Ayşe Kulin tarafından "Köprü" kitabıyla hayatı romanlaştırıldı. Sonrasında ise bu kitaptan uyarlama aynı isimle dizisi çevrildi. Vali'ye olan ilgi, kitap ve diziye de yansıdı. Bir de "Vali" adında bir filmi çekildi Yazıcıoğlu'nun ilham verdiği. Peki Recep Yazıcıoğlu kimdir? Merhum valinin hayatına dair detaylar haberimizde.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon Köprübaşı'nda doğdu. İlkokulu Köprübaşı'nda okuyan Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci ile sınıf arkadaşıdır. Ortaokul ve lise ise babasının tayini nedeniyle gittikleri Milas'ta tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde yapan Yazıcıoğlu'nun ilk vazifesi 1968 yılında Aydın'a kaymakam vekili olarak atanması ile başladı.

1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ VALİSİ

1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliği'ne atanan Recep Yazıcıoğlu, 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliği'ne, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliği'ne, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliği'ne getirildi.

YILIN BÜROKRATI ÖDÜLÜ

Tokat'ta kısa sürede gerçekleştirdikleri sayesinde yılın bürokratı unvanını kazandı. Evinin başköşesini süsleyen bu ödülün altında verilme nedeni olarak şöyle yazar: "Türkiye'nin en genç valisi olmasına karşın Tokat'ta döneminde yapılan ilkokul ve sağlık ocağı sayısının Cumhuriyet döneminden fazla olması!"

BÜROKRASİYE KARŞI DİRENİŞİ

Sistemin işleyişine sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu halkın sistemin içerisinde olmadığını bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığı ve bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir.

Vilayet yönetimleri dönemindeki uygulamaları üniversitelerde tez konusu olan Recep Yazıcıoğlu Tokat Valiliği sırasında torba bütçe uygulaması ile Cumhuriyetten bu yana yarılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır.

TAKIM ELBİSE GİYMEYEN VALİ(!)

Süper Vali, vazife aldığı bütün yerlerde ismini tanımayan yoktu. Halkla birlikte olan Yazıcıoğlu, takım elbise giymeyi sevmezdi. Bir tişört ve şort en sevdiği giysiydi.

Vali Yazıcıoğlu, Erzincan Valiliği sırasında doğa sporları ile uğraşmış ve yörenin doğa sporları turizmine açılmasına katkı sağlamıştır. Doğa sporlarına özellikle rafting'e olan ilgi ve katkısı Denizli Valiliği sırasında da devam etmiştir.

Alaca Kaymakamı iken ilk defa makam odasına "Kapıyı vurmadan girin" şeklinde bir yazı asar. Halk ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için kapının boyalı olduğunu zanneder. Yazı, uzun süre kapıda asılı kalınca herkes anlar kaymakamın niyetini.

İSMİNİN VERİLDİĞİ ESERLER

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Eskiköy' de vatandaşlar tarafından yaptırılarak iki köyü birbirine bağlayan köprüye trafik kazasında yaşamını yitiren eski Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi.

Denizli' de İncilipınar mevkisinde yarılan ve Ege Bölgesinin en büyük parkına Vali Recep Yazıcıoğlu'nun adı verildi.

Kemaliye-Başpınar arasında Karasu Nehri üzerinde (Fırat Nehri'nin Kemaliye (Erzincan) İlçesinden geçen kolu) yarılan, yarımında Recep Yazıcıoğlu'nun çok emeğinin geçtiği, ve Köprü dizisine de konu olan köprünün adı Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsüdür.

Erzincan'ın Kemaliye İlçesi ile Çaltı İstasyonu arasındaki en uzun karayolu tüneline de Vali Recep Yazıcıoğlu ismi verildi.

Aydın il merkezinde Aydın belediyesince yaptırılan kültür merkezinin ismine de Vali Recep Yazıcıoğlu adı verildi.

Tokat il merkezindeki eski SSK Devlet Hastanesi'nin adı, Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

VEFATI

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Belediyesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.