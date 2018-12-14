Reçetesiz Antibiyotik Kullanmayın"

Afşin İlçe Sağlık Müdürü Rukiye Hatipsoylu, hekim reçetesi olmadan, antibiyotik kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Hatipsoylu, İlçe Sağlı Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, sağlık personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla periyodik bilgilendirme eğitimi düzenlendiğini belirtti.
Gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda uyaran Hatipsoylu, şunları kaydetti:
"Dikkatinizi çekmek istediğim bir konuda yine akılcı antibiyotik kullanımı. Lütfen hekiminizin reçetesi olmadan, antibiyotik kullanmayın. Hasta olduğunuzda mutlaka aile hekiminize ya da hastaneye giderek ilgili uzmana başvurun. Onun verdiği reçete doğrultusunda ilaçlarınızı kullanın. Eczanelerde bunun dışında başka ilaç tavsiye etmeyin. Antibiyotiğin yanlış kullanımı sonucu şimdi baş edebildiğimiz hastalıklarda ileride baş edememeye mahkum olacağız. Bunlardan korunamayacağız. Yanlış antibiyotik kullanımı sonucunda ileride hiçbir işe yaramamaya başlayacak."
İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Hatice
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14 Aralık 2018 Cuma 18:01